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СМИ: в центре Рима произошел взрыв

Происшествия
12 мая, 11:18 дата обновления: 12 мая, 12:03 UTC+3

На месте происшествия работают пожарные расчеты и полиция

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РИМ, 12 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова /. Взрыв произошел в одном из центральных районов Рима. Об этом сообщило агентство ANSA. На месте происшествия работают пожарные расчеты и полиция. Пострадавших в результате взрыва нет.

Согласно первым данным, взорвалось самодельное взрывное устройство, установленное между двумя автомобилями. ЧП произошло у здания почты в центральном районе Авентино. Вся прилегающая зона оцеплена, детали происшествия выясняются.

Полиция не исключает, что взорваться могла как самодельная бомба, так и профессионально изготовленное взрывное устройство.

Прокуратура Рима, открывшая расследование по факту взрыва, не исключает версию причастности к произошедшему организаций анархистов.

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