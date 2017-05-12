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Кузнецова: приемного ребенка в Магадане могли сознательно довести до истощения

Происшествия
12 мая, 11:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

В пресс-служба детского омбудсмена сообщили, что "в отсутствие приемной матери мальчик просит еду, имеет хороший аппетит, активен, контактен со сверстниками и взрослыми"

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила правоохранительные органы Магаданской области расследовать ситуацию в приемной семье, в которой ребенка, как предполагается, намеренно довели до истощения. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

Как указано в релизе, в марте в аппарат уполномоченного обратились сотрудники московского эндокринологического научного центра, рассказавшие об 11-летнем пациенте, которого приемная мать привезла на обследование из Магадана. "Ребенок поступил в крайне истощенном состоянии. Из информации, предоставленной медицинским учреждением, в отсутствие приемной матери мальчик просит еду, имеет хороший аппетит, активен, контактен со сверстниками и взрослыми", - говорится в сообщении.

При этом в разговоре с лечащим врачом ребенок рассказал, "что мама кормит его мало и плохо, наказывает за съеденное без спроса и дает таблетки, от которых его самочувствие ухудшается", отмечает пресс-служба. Психотерапевт, который начал работать с ребенком, установил, что "ребенок в своих рассказах не фантазирует, приемную мать боится, высказывает желание не возвращаться домой, о вреде предлагаемых матерью препаратов догадывается, но отказаться от их приема не может", говорится в сообщении.

"Таким образом, у врачей есть основания полагать, что мать сознательно довела ребенка до состояния истощения и умышленно наносит ущерб его здоровью", - сообщается в релизе. Прокуратура Магадана, куда обратилась Кузнецова, выявила "наличие реальной угрозы для жизни и здоровья мальчика со стороны его приемной матери". Кроме того, проверка показала, что отдел опеки и попечительства не проводил должной работы с приемной семьей.

"По результатам прокурорской проверки на период установления наличия или отсутствия фактов, подтверждающих преступное поведение приемных родителей, они временно освобождены от исполнения обязанностей. Кузнецова обратилась с просьбой инициировать проведение доследственной проверки по установлению факта намеренного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему приемному ребенку", - говорится в сообщении.

Сейчас, как информирует пресс-служба, решается вопрос с новой приемной семьей, ребенку уже подобраны приемные родители. Мальчик находится в столичном эндокринологическом центре, набирает вес, с ним работает психотерапевт, состояние его здоровья не вызывает опасений у врачей.

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Кузнецова, Анна Юрьевна
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