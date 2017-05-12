В Москве и Брянске задержаны подозреваемые в кредитном мошенничестве на 1 млрд рублей

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Полиция задержала подозреваемых в кредитном мошенничестве на 1 млрд руб. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Группа состояла из руководителей и сотрудников трех коммерческих банков. По имеющейся информации, злоумышленники в период с 2014 года по 2015 год организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным коммерческим организациям, так называемым техническим заемщикам, на общую сумму около 1 млрд руб.", - сказала она.
По данным следствия, мошенники выводили активы банков перед отзывом лицензий. В качестве залогового обеспечения по кредитным договорам под видом дорогостоящего химического сырья предоставлялись бочки с водой, добавила Волк.
По данным фактам в отношении четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). У задержанных изъяты финансовая документация, печати юридических лиц и иные документы. Трое фигурантов арестованы.