Более 8 тысяч человек остались без электроснабжения в двух регионах ЦФО

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ИВАНОВО, 12 мая. /ТАСС/. Более 8 тыс. человек остались без электроснабжения в результате аварий на сетях во Владимирской и Ивановской областях, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.
"Из-за неблагоприятных погодных условий и налипания снега на провода и деревья сегодня около 5:00 мск произошли массовые отключения электроснабжения во Владимирской области, без электричества остались порядка 5 тыс. потребителей. Аналогичная ситуация около 6:00 мск произошла и в Ивановской области, где без света остались около 3 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что во Владимирской области в зону отключения попали 159 подстанций, в Ивановской - 104. "К аварийно-восстановительным работам привлечено 29 бригад электриков, в том числе 17 бригад работают во Владимирской области и 12 в Ивановской области", - уточнили в Минэнерго.
"Ситуация находится на контроле замминистра энергетики РФ Андрея Черезова, принимаются меры по организации временной схемы энергоснабжения социально значимых объектов", - добавили в министерстве.