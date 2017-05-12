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СК просит арестовать задержанного по подозрению в причастности к теракту в Петербурге

Происшествия
12 мая, 12:03 UTC+3 МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Задержанный гражданин одной из республик Средней Азии подозревается по двум статьям УК РФ - "Теракт" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ"

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения гражданину одной из республик Средней Азии Мухамадюсупу Эрматову, связанному, по мнению СК, с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, устроившим теракт в метро Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Эрматова Мухамадюсупа Баходировича. Судебное заседание начнется после доставки подозреваемого в суд и явки всех участников процесса", - сказала она.

Эрматов подозревается по двум статьям УК РФ - "Теракт" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека.

В настоящее время по делу арестованы 11 человек, шестерым из которых уже предъявлено официальное обвинение.

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Теракт в метро Санкт-Петербурга Расследование теракта в метро Петербурга
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