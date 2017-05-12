СМИ: неизвестный захватил заложника в банке в Австрии

Объем грузовых перевозки по ж/д в направлении Дальнего Востока может удвоиться к 2020 годуТранспорт 12 мая, 13:56
Хуснуллин: льготная ипотека для переселенцев из пятиэтажек может быть под 8-8,5%Экономика и бизнес 12 мая, 13:49
Хашиг: футболист "Краснодара" Мамаев тренируется в общей группе, проблем со здоровьем нетСпорт 12 мая, 13:36
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.Происшествия 12 мая, 13:25
Контейнерооборот портов России по итогам января-апреля 2017 года вырос на 12%Транспорт 12 мая, 13:25
Меняйло предложил подготовить проект благоустройства главной улицы НовосибирскаСибирь 12 мая, 13:20
Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне сыграют вместе в новом боевикеКультура 12 мая, 13:19
Еще два электропоезда нового поколения "Москва" запустят в мае в столичном метрополитенеМосква 12 мая, 13:17
Кремль не считает перехват самолета-разведчика США неоправданным рискомПолитика 12 мая, 13:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Неизвестный захватил отделение банка в австрийском городке Эрпфендорф (федеральная земля Тироль), он удерживает одного заложника. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию.
"Преступник напал на банк и, по последним данным, удерживает одного заложника", - информировали в правоохранительных органах. Полицейские сообщили, что им удалось установить контакт с злоумышленником.
По данным полиции, из здания, где находится отделение банка, были эвакуированы все люди. Территория вокруг дома оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. На месте работает спецназ полиции, экстренные службы города. Спецслужбы организовали кризисный штаб и пытаются выяснить мотивы захватчика. Он пока не выдвигал никаких требований.