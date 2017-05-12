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СМИ: неизвестный захватил заложника в банке в Австрии

Происшествия
12 мая, 12:46 дата обновления: 12 мая, 13:51 UTC+3

Пока злоумышленник не выдвигал никаких требований

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Hans Punz

ВЕНА, 12 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Неизвестный захватил отделение банка в австрийском городке Эрпфендорф (федеральная земля Тироль), он удерживает одного заложника. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на полицию.

"Преступник напал на банк и, по последним данным, удерживает одного заложника", - информировали в правоохранительных органах. Полицейские сообщили, что им удалось установить контакт с злоумышленником.

По данным полиции, из здания, где находится отделение банка, были эвакуированы все люди. Территория вокруг дома оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. На месте работает спецназ полиции, экстренные службы города. Спецслужбы организовали кризисный штаб и пытаются выяснить мотивы захватчика. Он пока не выдвигал никаких требований.

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