В Магадане завели дело о халатности органов опеки, допустивших истощение приемного ребенка

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности органов опеки Магадана, передавших в приемную семье ребенка, которого после этого довели до истощения. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следственными органами СК РФ по Магаданской области по результатам доследственной проверки, проведенной по информации уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой о поступлении в марте 2017 года в Московский эндокринологический научный центр 11-летнего мальчика с признаками крайнего истощения, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщила она.

По предварительным данным, 11-летний мальчик проживал в приемной семье с 2008 года, и все это время приемная мать плохо с ним обращалась, практически не кормила и давала лекарства, от которых ребенку становилось еще хуже. В результате мальчик был госпитализирован с весом 11 кг. По данному факту возбуждено дело о покушении на убийство, так как следствие полагает, что приемная мать умышленно довела ребенка до истощения.

По данным следствия, органы опеки и попечительства не контролировали условия проживания ребенка в приемной семье. "В течение 2014-2016 годов должностные лица все лишь два раза посетили приемную семью, хотя в их обязанности входит обследование условий жизни подопечного не менее двух раз в год", - добавила Петренко. В ходе расследования действиям должностных лиц органов опеки, передавших ребенка в приемную семью, будет дана правовая оценка.