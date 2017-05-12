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Устроивших несогласованную акцию на Красной площади отпустили без составления протоколов

Происшествия
12 мая, 13:07 дата обновления: 12 мая, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Вкладчики Татфондбанка устроили акцию с просьбой к президенту РФ помочь в решении проблем с банками в Татарстане. Они стояли у Казанского собора с иконами и плакатами в руках

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Шестерых человек, задержанных в пятницу на Красной площади в Москве за несанкционированную акцию, отпустили из отдела полиции "Китай-город" без составления административных протоколов. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Сотрудники полиции проверили документы у задержанных граждан, после чего разъяснили им, что подобные акции являются нарушением законодательства РФ, и пояснили порядок получения разрешения для их проведения. В настоящее время их отпустили из отдела полиции без составления административных протоколов и сопроводили до улицы Ильинки", - сказал собеседник агентства.

Прибывшие из Татарстана вкладчики Татфондбанка устроили на Красной площади несанкционированную акцию с просьбой к президенту РФ помочь в решении проблем с банками в республике. Они стояли у Казанского собора с иконами и плакатами в руках.

Участники акции жаловались на ситуацию с банками в республике, где многие физические и юридические лица пострадали при вложении средств в местные кредитные организации.

С конца декабря прошлого года в Татарстане разразился масштабный банковский кризис. Банк России отозвал с 3 марта лицензии на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка. 5 апреля ЦБ лишил лицензии и Татагропромбанк. 

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