В Министерстве образования и науки Удмуртии прошли обыски

Объем грузовых перевозки по ж/д в направлении Дальнего Востока может удвоиться к 2020 годуТранспорт 12 мая, 13:56
Хуснуллин: льготная ипотека для переселенцев из пятиэтажек может быть под 8-8,5%Экономика и бизнес 12 мая, 13:49
Хашиг: футболист "Краснодара" Мамаев тренируется в общей группе, проблем со здоровьем нетСпорт 12 мая, 13:36
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.Происшествия 12 мая, 13:25
Контейнерооборот портов России по итогам января-апреля 2017 года вырос на 12%Транспорт 12 мая, 13:25
Меняйло предложил подготовить проект благоустройства главной улицы НовосибирскаСибирь 12 мая, 13:20
Джеки Чан и Сильвестр Сталлоне сыграют вместе в новом боевикеКультура 12 мая, 13:19
Еще два электропоезда нового поколения "Москва" запустят в мае в столичном метрополитенеМосква 12 мая, 13:17
Кремль не считает перехват самолета-разведчика США неоправданным рискомПолитика 12 мая, 13:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИЖЕВСК, 12 мая. /ТАСС/. Обыски прошли накануне в Министерстве образования и науки Удмуртии. Об этом ТАСС сообщили в самом министерстве, не уточнив, в рамках какого дела проводились следственные действия.
"Представители Следственного комитета провели 11 мая в министерстве следственные действия, были проведены обыски", - отметил собеседник агентства.
В пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону не смогли прокомментировать ТАСС информацию об обысках в Минобрнауки.
11 мая пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщала, что в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении в детском лагере "Дружба" в Ижевске в числе других чиновников был допрошен и. о. министра образования и науки Удмуртской Республики Алексей Шепталин.
С 30 апреля на территории лагеря "Дружба" в Ижевске проходил 17-й Чемпионат России по спортивному варианту игры "Что? Где? Когда?". На соревнования прибыли лучшие школьные команды со всей страны, вечером 1 мая у детей стали появляться симптомы кишечной инфекции, всего было госпитализировано 99 человек, в том числе 82 подростка. У заболевших были выявлены ротавирусная и норовирусная инфекции. Следственными органами СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".