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В Министерстве образования и науки Удмуртии прошли обыски

Происшествия
12 мая, 13:22 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 12, мая. /ТАСС

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону не смогли прокомментировать ТАСС информацию об обысках в ведомстве

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ИЖЕВСК, 12 мая. /ТАСС/. Обыски прошли накануне в Министерстве образования и науки Удмуртии. Об этом ТАСС сообщили в самом министерстве, не уточнив, в рамках какого дела проводились следственные действия.

"Представители Следственного комитета провели 11 мая в министерстве следственные действия, были проведены обыски", - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону не смогли прокомментировать ТАСС информацию об обысках в Минобрнауки.

11 мая пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщала, что в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении в детском лагере "Дружба" в Ижевске в числе других чиновников был допрошен и. о. министра образования и науки Удмуртской Республики Алексей Шепталин.

С 30 апреля на территории лагеря "Дружба" в Ижевске проходил 17-й Чемпионат России по спортивному варианту игры "Что? Где? Когда?". На соревнования прибыли лучшие школьные команды со всей страны, вечером 1 мая у детей стали появляться симптомы кишечной инфекции, всего было госпитализировано 99 человек, в том числе 82 подростка. У заболевших были выявлены ротавирусная и норовирусная инфекции. Следственными органами СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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