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Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.

Происшествия
12 мая, 13:25 дата обновления: 12 мая, 13:44 UTC+3

Заместителя Ларисы Маркус - Екатерину Глушакову - суд приговорил к четырем годам колонии

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Лариса Маркус

Лариса Маркус

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима экс-президента ООО "Внешпромбанк" Ларису Маркус, признав ее виновной в хищении более 114 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Маркус виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") и назначить ей наказание в виде 9 лет заключения с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судья.

Заместителя Маркус - Екатерину Глушакову - суд приговорил к четырем годам колонии. При этом суд не назначил обвиняемым дополнительного наказания в виде штрафа. Защита Маркус намерена обжаловать приговор.

Как передает корреспондент ТАСС, то, что Маркус и Глушакова признали свою вину в полном объеме, суд счел фактом активного способствования следствию и смягчающим обстоятельством.

Ранее суд отказался удовлетворить гражданский иск ООО "Внешпромбанк" о взыскании 113,5 млрд рублей с бывшего президента банка Ларисы Маркус и ее заместителя Екатерины Глушаковой.

"Суд постановил отказать в удовлетворении гражданского иска потерпевшей стороны и рассмотреть его в гражданском судопроизводстве", - огласила решение судья.

По версии следствия, Маркус и ее брат - руководитель банка Георгий Беджамов - в мае 2009 года создали организованную группу, в которую, помимо них, вошли вице-президент банка и директор департамента кредитования и депозитных операций Глушакова, а также другие неустановленные лица. По декабрь 2015 года обвиняемые оформляли подложные документы на заведомо невозвратные кредиты и списывали денежные средства со счетов ряда вкладчиков без их ведома. Также они выдали кредиты 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц.

В результате преступной деятельности сообщники похитили более 114 млрд рублей. Беджамов скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

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