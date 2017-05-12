Суд в Твери оправдал адепта Апостольской церкви, пытавшегося отрезать волосы священнику

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Краснохолмский суд Тверской области оправдал адепта религиозного объединения "Российская православная апостольская церковь" Олега Зимаева, пытавшегося на территории православного храма отрезать волосы у священника Олега Филиппова. Об этом ТАСС сообщила адвокат Филиппова Оксана Михалкина.
"Изначально Зимаеву вменялось хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти, но в ходе судебного разбирательства прокурор отказался от этого обвинения, переквалифицировав деяния подсудимого на статью "Побои". Однако суд не нашел состава преступления по данной статье и оправдал подсудимого", - сказала она.
Инцидент произошел в сентябре прошлого года в селе Мартыново Краснохолмского района Тверской области. По словам Филиппова, конфликт между ним и Зимаевым длится на протяжении пяти лет из-за религиозных разногласий. Так, 5 сентября 2016 года между мужчинами произошла ссора в доме у священника, который выступил против причащения местных жителей Зимаевым, который является сторонником неканонической церкви. В свою очередь Зимаев называл православных священников бизнесменами.
Продолжение конфликтная ситуация получила 9 сентября 2016 года, когда Зимаев похоронил митрополита Кириака на территории кладбища при храме. Филиппов указал ему на неканонические действия и недопустимость захоронения Кириака напротив алтаря церкви. После похорон Зимаев в здании храма упрекал священника в его действиях и в ходе ссоры попытался остричь ему волосы, при этом он нанес ему несколько порезов ножницами.
"Постриг волос или бороды у священника без его воли является проявлением крайнего унижения достоинства священника и является моральным и этическим оскорблением личности. Зимаев знал об этом, он не смог отстричь волосы только из-за того, что священнику помогли прихожане храма", - пояснила Михалкина. Зимаев заявил в суде, что таким образом хотел наказать Филиппова за то, что тот вмешался в обряд погребения и это "нарушило благоговейность момента". Вместе с тем, отметил подсудимый, порезы Филиппову он нанес случайно, не имея на это прямого или косвенного умысла.
"Несмотря на то что и прокуратура и защита Филиппова обжаловали приговор, апелляционная инстанция признала его законным и обоснованным. Он уже вступил в силу. Однако мы намерены обжаловать его в кассационной инстанции и добиться отмены приговора. Мы уверены, что в действиях Зимаева есть состав умышленного преступления", - заключила Михалкина.