Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК проверяет данные о застройке музея-усадьбы "Архангельское" в Подмосковье

Происшествия
12 мая, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

По данным СМИ, под застройку могут попасть более 10 гектаров земли, которые незаконно выкуплены коммерческой организацией

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Следственный комитет организовал проверку по информации СМИ о застройке музея-усадьбы "Архангельское" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Сюжет о том, что территории государственного музея-усадьбы "Архангельское" незаконно застраиваются строительной компанией, прошел в эфире одного из федеральных телеканалов. Из сюжета следует, что под застройку могут попасть более 10 гектаров земли, которые незаконно выкуплены коммерческой организацией", - сообщили в ГСУ.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям представителей коммерческой организации и должностных лиц, согласовавших строительные работы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Дворцово-парковый ансамбль конца XVIII - начала XIХ века расположен в Красногорском районе Московской области в 2 км к юго-западу от Красногорска, является объектом культурного наследия РФ. В разное время его владельцами являлись князья Одоевские, Голицыны, Юсуповы. Усадьбу называют "подмосковным Версалем", ее посещали выдающиеся деятели русской культуры, члены российской императорской фамилии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль направил просьбу Навального о выдаче загранпаспорта в МВД
2
Порядок подтверждения условий страховой пенсии будет упрощен
3
Сбербанк решил проблему получения платежных карт без привязки к отделению
4
Экс-глава Внешпромбанка Маркус получила девять лет колонии за хищение 114 млрд руб.
5
СМИ: истребитель ВКС РФ пролетел рядом с патрульным самолетом США над Черным морем
6
Кремль не считает перехват самолета-разведчика США неоправданным риском
7
Косачев: безвизовый режим с ЕС выбил остатки здравого смысла из Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама