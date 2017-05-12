СК проверяет данные о застройке музея-усадьбы "Архангельское" в Подмосковье

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Следственный комитет организовал проверку по информации СМИ о застройке музея-усадьбы "Архангельское" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Сюжет о том, что территории государственного музея-усадьбы "Архангельское" незаконно застраиваются строительной компанией, прошел в эфире одного из федеральных телеканалов. Из сюжета следует, что под застройку могут попасть более 10 гектаров земли, которые незаконно выкуплены коммерческой организацией", - сообщили в ГСУ.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям представителей коммерческой организации и должностных лиц, согласовавших строительные работы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Дворцово-парковый ансамбль конца XVIII - начала XIХ века расположен в Красногорском районе Московской области в 2 км к юго-западу от Красногорска, является объектом культурного наследия РФ. В разное время его владельцами являлись князья Одоевские, Голицыны, Юсуповы. Усадьбу называют "подмосковным Версалем", ее посещали выдающиеся деятели русской культуры, члены российской императорской фамилии.