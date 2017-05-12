В Москве задержан подозреваемый в убийстве гражданина Франции из-за квартиры

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего москвича по подозрению в убийстве гражданина Франции. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, мотивом убийства стало желание завладеть квартирой, которую продавал француз.
"По версии следствия, в мае 2017 года гражданин Французской Республики принял решение о продаже принадлежащей ему квартиры на улице Строителей в Москве. После одной из встреч с предполагаемым покупателем, мужчина пропал и на связь с родственниками и знакомыми не выходил", - сообщила Иванова.
В результате комплекса следственных действий совместно с сотрудниками уголовного розыска был установлен предполагаемый покупатель, с которым 10 мая 2017 года проходила встреча в квартире - житель столицы, 1984 года рождения.
"В ходе допроса задержанный пояснил, что задушил потерпевшего во время встречи, после чего, желая скрыть следы преступления, переместил тело в сумке в лесополосу на территории Новой Москвы", - рассказала Иванова.
В ближайшее время следователи предъявят задержанному обвинение и решат вопрос об избрании меры пресечения.