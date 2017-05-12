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Следствие вновь отказало в возбуждении дела на Павленского о домогательствах

Происшествия
12 мая, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Ранее СК проводил доследственную проверку по заявлению актрисы "Театра. doc" Анастасии Слониной, которая обвинила художника в насильственных действиях сексуального характера

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Петр Павленский

Петр Павленский

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Следственный отдел СК РФ Москвы вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении художника-акциониста Петра Павленского. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Ольга Динзе.

"Симоновский межрайонный следственный отдел СК РФ вынес очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении моего доверителя Петра Павленского по материалам проверки по заявлению Анастасии Слониной", - сказала адвокат.

Ранее СК проводил доследственную проверку по заявлению актрисы "Театра. doc" Анастасии Слониной, которая обвинила Павленского в насильственных действиях сексуального характера. Художник в своем видеообращении опроверг обвинения, назвав дело провокацией, направленной на его дальнейшее уголовное преследование.

В июне 2016 года Мещанский суд Москвы приговорил Павленского к штрафу в 500 тыс. рублей за поджог в ноябре 2015 года входной двери главного здания ФСБ на Мясницкой улице. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск ФСБ на 481 тыс. рублей о компенсации причиненного ущерба.

Скандальную известность Павленский получил после ряда своих акций: в октябре 2014 года обнаженный художник отрезал себе мочку уха на крыше института имени Сербского в Москве, в ноябре 2013 года он разделся на Красной площади и прибил некоторые части своего тела к брусчатке рядом с Мавзолеем, а летом 2012 года, зашив себе рот, вышел к Казанскому собору в Петербурге с плакатом в поддержку группы Pussy Riot.

Вместе с тем в начале мая агентство AFP сообщило со ссылкой на неназванного адвоката о получении Павленским политического убежища во Франции. В свою очередь адвокат Павленского в России Дмитрий Динзе не смог подтвердить данную информацию.

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