В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали пять человек

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Пять человек, в том числе 5-летний ребенок, пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля на севере Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
"Около 12.55 мск на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Просвещения водитель автомобиля "Тойота" совершил столкновение в попутном направлении с автобусом ЛИАЗ, отъезжавшим от остановки. В результате ДТП травмы получили 5 пассажиров, среди них девочка 5 лет", - рассказали в управлении.
Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города, их травмы оцениваются как средней тяжести.
УГИБДД проводит проверку по данному факту.