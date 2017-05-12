В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали пять человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Пять человек, в том числе 5-летний ребенок, пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля на севере Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"Около 12.55 мск на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Просвещения водитель автомобиля "Тойота" совершил столкновение в попутном направлении с автобусом ЛИАЗ, отъезжавшим от остановки. В результате ДТП травмы получили 5 пассажиров, среди них девочка 5 лет", - рассказали в управлении.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города, их травмы оцениваются как средней тяжести.

УГИБДД проводит проверку по данному факту.