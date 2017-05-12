Телеведущий Леонид Закошанский попал в ДТП

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Телеведущий Леонид Закошанский попал в аварию в Москве, сейчас он чувствует себя нормально. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала НТВ.

Как ранее сообщил Life, Леонид Закошанский столкнулся на своем мотоцикле с автомобилем.

"Действительно, сегодня Леонид попал в аварию в Москве. Мы с ним на связи. Сейчас с ним все в порядке, чувствует Леонид себя нормально", - подтвердили на НТВ.

"Насколько нам известно, в данном ДТП он не был виновен", - уточнили на телеканале.