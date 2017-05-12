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Телеведущий Леонид Закошанский попал в ДТП

Происшествия
12 мая, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

В пресс-службе телеканала НТВ отметили, что Закошанский чувствует себя нормально

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Телеведущий Леонид Закошанский попал в аварию в Москве, сейчас он чувствует себя нормально. Об этом ТАСС сообщили  в пресс-службе телеканала НТВ.

Как ранее сообщил Life, Леонид Закошанский столкнулся на своем мотоцикле с автомобилем.

"Действительно, сегодня Леонид попал в аварию в Москве. Мы с ним на связи. Сейчас с ним все в порядке, чувствует Леонид себя нормально", - подтвердили на НТВ.

"Насколько нам известно, в данном ДТП он не был виновен", - уточнили на телеканале.

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