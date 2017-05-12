Защита капитана Costa Concordia требует заново провести процесс

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РИМ, 12 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Адвокаты бывшего капитана Франческо Скеттино, основного обвиняемого по делу о крушении в январе 2012 года круизного лайнера Costa Concordia, требуют заново провести апелляционный процесс, указывая на нарушения прав своего подзащитного. Об этом они заявили на проходящем в пятницу заседании Кассационного суда, который, как ожидается, должен вынести окончательный вердикт.
Как сообщает агентство ANSA, защита настаивает, что в ходе процесса, в результате которого их подзащитный был приговорен к 16 годам тюрьмы, "судьи не были объективны и не учли все представленные в пользу Скеттино факторы". В частности, адвокаты экс-капитана пытаются добиться оправдания по части обвинения, а именно в том, что Скеттино покинул борт терпящего бедствие судна до окончания эвакуации пассажиров. Как стало известно, судьи уже отказали в просмотре нового видео, в котором капитан излагает свою версию произошедшего в ночь на 14 января 2012 года у берегов острова Джильо, где затонул лайнер.
Высшая судебная инстанция, как ожидается, уже в пятницу поставит точку в этом деле. До сих пор Скеттино не провел ни одного дня за решеткой. С него также снят домашний арест, но ему запрещен выезд за пределы Италии. В случае подтверждения приговора к 16 годам заключения или ужесточения наказания (сторона обвинения требует 27 лет тюрьмы для Скеттино) экс-капитан отправится отбывать заключение.
Самого Скеттино нет в зале суда, не видели его и в родном городе Мета ди Сорренто.
Costa Concordia, на борту которого находились 4,2 тыс. человек, в том числе 111 россиян, столкнулся с рифом в ночь на 14 января 2012 года, слишком близко подойдя к острову Джильо в Средиземном море. В результате крушения погибли 32 человека. В июле 2014 года была завершена основная работа по ликвидации последствий кораблекрушения, а судно отбуксировано в порт Генуи, где завершается его демонтаж.