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Более 12 тысяч жителей Удмуртии остались без электричества из-за ветра

Происшествия
12 мая, 18:32 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 12, мая. /ТАСС

В настоящий момент проводятся аварийно-восстановительные работы

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ИЖЕВСК, 12 мая. /ТАСС/. Сильный ветер привел к массовым аварийным отключениям электроснабжения в Удмуртии, сообщили в пресс-службе Минэнерго России.

"Сегодня с 15:00 мск по настоящее время на территории Удмуртии из-за порывов сильного ветра до 20 м/с происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях. Без электроснабжения остались около 12,3 тыс. человек", - уточнили в пресс-службе.

Проводятся аварийно-восстановительные работы, привлечено 32 бригады в составе 80 человек и 30 единиц специальной техники. Принимаются меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались более 8 тыс. человек во Владимирской и Ивановской областях.

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