Индийский авиалайнер выкатился при посадке за пределы ВВП

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Пассажирский лайнер авиакомпании Air India выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в городе Пуна. Как сообщает газета Times of India, на борту самолета находились 152 человека, никто из них не пострадал.
"Самолет произвел безопасную остановку. Пассажиры были эвакуированы с использованием аварийных трапов. Никто не был ранен", - приводит газета слова представителя авиакомпании.
Взлетная полоса временно закрыта. На место происшествия прибыли специалисты, сообщает издание.