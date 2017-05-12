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Индийский авиалайнер выкатился при посадке за пределы ВВП

Происшествия
12 мая, 19:07 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов

В результате инцидента никто не пострадал

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Пассажирский лайнер авиакомпании Air India выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в городе Пуна. Как сообщает газета Times of India, на борту самолета находились 152 человека, никто из них не пострадал.

"Самолет произвел безопасную остановку. Пассажиры были эвакуированы с использованием аварийных трапов. Никто не был ранен", - приводит газета слова представителя авиакомпании.

Взлетная полоса временно закрыта. На место происшествия прибыли специалисты, сообщает издание.

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