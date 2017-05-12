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Суд отклонил ходатайство СК о заочном аресте экс-главы Челябинской области

Происшествия
12 мая, 19:22 дата обновления: 12 мая, 19:34 UTC+3

Юревич уже несколько раз не являлся на допросы следователей. По данным адвокатов, экс-губернатор проходит обследование в Лондоне, врачи не позволяют ему перелеты

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на 26 млн руб., передает корр. ТАСС из зала суда.

Юревич уже несколько раз не являлся на допросы следователей в Екатеринбург. По данным адвокатов, экс-губернатор проходит обследование в Лондоне, врачи не позволяют ему перелеты.

"В распоряжении суда в настоящее время отсутствуют какие-либо основания для избрания Юревичу меры пресечения в виде заключения под стражу, в связи с чем ходатайство следователя подлежит отклонению", - сказал судья Александр Тараненко.

Пятого мая бывший губернатор Челябинской области, обвиняемый в получении взятки и подстрекательстве к клевете, был объявлен в международный розыск. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, Юревич, игнорируя законные действия следователя, неоднократно не являлся в следственные органы по повестке о вызове на допрос.

Дело экс-губернатора

Юревичу предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Получение взятки" и "Подстрекательство к клевете". По версии следствия, он систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство, а также подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого замглавы региона, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

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Коррупционный скандал в сфере здравоохранения в Челябинской области разгорелся в конце октября 2012 года. В отношении Тесленко было возбуждено дело о мошенничестве. Осенью 2014 года Тесленко был осужден за получения взяток на общую сумму более 70 млн руб.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из-за нарушений при подаче документов из списка Российской партии пенсионеров за справедливость).

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