Дадин задержан на Красной площади за попытку провести несанкционированную акцию

Геркус: "Локомотив" расторг контракт с футболистом Шкулетичем по обоюдному согласиюСпорт 12 мая, 21:28
ЦСКА разгромил тульский "Арсенал" в матче чемпионата РоссииСпорт 12 мая, 21:25
"Мегафон" восстановил работу колл-центра после хакерской атакиПроисшествия 12 мая, 21:22
Шарапова сыграет с американкой Макхейл в первом круге турнира в РимеСпорт 12 мая, 21:21
Непомнящий проиграл Хоу Ифань в первом туре этапа Гран-при FIDE в МосквеСпорт 12 мая, 21:08
El Mundo: произошедшая в Испании кибератака затронула и другие страныМеждународная панорама 12 мая, 21:08
Кассационный суд Италии подтвердил приговор капитану Costa ConcordiaПроисшествия 12 мая, 21:01
Хоккеист Ничушкин заявлен за сборную России для участия в чемпионате мираСпорт 12 мая, 20:56
Клименко: интернет-поисковик "Спутник" был заведомо обречен на провалЭкономика и бизнес 12 мая, 20:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Адвокат подтвердил задержание активиста Ильдара Дадина и еще нескольких человек сотрудниками правоохранительных органов на Красной площади в Москве.
"Дадин действительно задержан на Красной площади при чтении Конституции. Я связывался с ним по телефону, он сказал, что в настоящее время они находятся в автозаке около отдела полиции "Китай-город", - сказал ТАСС адвокат Дадина Алексей Липцер.
Как сообщил Дадин ТАСС, он и участник движения "14 процентов" Сергей Ожич задержаны на Красной площади в Москве сотрудниками правоохранительных органов. "Мы с Сергеем читали по очереди статьи Конституции на Красной площади. К нам подошел полицейский и предупредил, что если мы не уйдем, то нас задержат, а спустя 10 минут нас действительно задержали сотрудники полиции", - рассказал он.
По словам адвоката, пока не известно, будет ли в отношении Дадина составлен протокол об административном нарушении или его отпустят после профилактической беседы.
Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. 10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. Он являлся единственным, кто был осужден по этой статье.
22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить, а Дадина освободить из колонии, куда он был этапирован для отбытия наказания. Также суд признал за активистом право на реабилитацию. Он вышел на свободу 26 февраля.