Дадин задержан на Красной площади за попытку провести несанкционированную акцию

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Адвокат подтвердил задержание активиста Ильдара Дадина и еще нескольких человек сотрудниками правоохранительных органов на Красной площади в Москве.

"Дадин действительно задержан на Красной площади при чтении Конституции. Я связывался с ним по телефону, он сказал, что в настоящее время они находятся в автозаке около отдела полиции "Китай-город", - сказал ТАСС адвокат Дадина Алексей Липцер.

Как сообщил Дадин ТАСС, он и участник движения "14 процентов" Сергей Ожич задержаны на Красной площади в Москве сотрудниками правоохранительных органов. "Мы с Сергеем читали по очереди статьи Конституции на Красной площади. К нам подошел полицейский и предупредил, что если мы не уйдем, то нас задержат, а спустя 10 минут нас действительно задержали сотрудники полиции", - рассказал он.

По словам адвоката, пока не известно, будет ли в отношении Дадина составлен протокол об административном нарушении или его отпустят после профилактической беседы.

Судебные решения в отношении Дадина Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. 10 февраля этого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. Он являлся единственным, кто был осужден по этой статье. 22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить, а Дадина освободить из колонии, куда он был этапирован для отбытия наказания. Также суд признал за активистом право на реабилитацию. Он вышел на свободу 26 февраля.