СК и МВД опровергли информацию о хакерских атаках на свои серверы

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко опровергла информацию об атаках хакеров на внутренние сети СК РФ.
"Никаких хакерских атак на ресурсы Следственного комитета не было. Все работает в штатном режиме", - сообщила Петренко.
МВД России также не зафиксировало фактов хакерских атак на компьютерную систему ведомства, она работает в штатном режиме, сообщил ТАСС источник в полиции.
"Никаких хакерских атак не зафиксировано. По состоянию на 20:00 мск Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности ведомства не подвергалась взлому", - сказал источник. В то же время на сайте ГУ МВД по Москве есть предупреждение пользователям, где приносятся "извинения за возможные неудобства при работе с сайтом, ведутся технические работы".
Официальным комментарием от пресс-центра МВД России ТАСС в настоящее время не располагает.
Ранее "Газета.ru" сообщила, что хакеры атаковали компьютеры, подключенные к внутренним сетям СК и МВД. Кроме того, атаке якобы подверглись оператор связи "Мегафон" и несколько британских медучреждений.