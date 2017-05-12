Кассационный суд Италии подтвердил приговор капитану Costa Concordia

РИМ, 12 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Кассационный суд Италии подтвердил приговор капитану Франческо Скеттино, обвиняемому в крушении в 2012 году круизного лайнера Costa Concordia. Как объявили в пятницу судьи, оставлен в силе ранее вынесенный Скеттино приговор к 16 годам тюремного заключения.

Таким образом, длинное судебное разбирательство завершено. Скеттино, который до сих пор, с момента трагедии, унесшей жизни 32 человек, не провел за решеткой ни одного дня, должен немедленно быть отправлен в тюрьму. Его адвокаты, которые добивались повторения апелляционного процесса, заверили, что их подзащитный, не присутствовавший в зале суда в пятницу, сдастся в руки властей. Как сообщает канал RAI News 24, экс-капитан находится перед воротами римской тюрьмы "Ребиббья".

Costa Concordia, на борту которого находились 4,2 тыс. человек, в том числе 111 россиян, столкнулся с рифом в ночь на 14 января 2012 года, слишком близко подойдя к острову Джильо в Средиземном море. В результате крушения погибли 32 человека. В июле 2014 года была завершена основная работа по ликвидации последствий кораблекрушения, а судно отбуксировано в порт Генуи, где завершается его демонтаж.