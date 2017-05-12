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"Мегафон" восстановил работу колл-центра после хакерской атаки

Происшествия
12 мая, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Атака была масштабной и затронула большую часть регионов России, отметил директор "Мегафона" по связям с общественностью Петр Лидов

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Maxim Shemetov

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Оператору "Мегафон" пришлось отключить часть компьютерной сети в связи с тем, что компьютеры сотрудников компании подверглись хакерской атаке. Как сказал ТАСС директор "Мегафона" по связям с общественностью Петр Лидов, оператор уже восстановил работу колл-центра, а в ближайшие несколько часов планирует полностью устранить проблемы, возникшие из-за кибератаки.

"Масштаб довольно большой, затронуло большую часть регионов нашей страны. Но мы справляемся, сейчас вместе с "Лабораторией Касперского" (решения которой "Мегафон" использует для защиты) решаем этот вопрос", - сказал Лидов.

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По словам Лидова, компьютеры сотрудников стали внезапно перезагружаться, а после перезагрузки появлялось окно с требованием заплатить $300, которое не позволяло продолжить работу. Все компьютеры "Мегафона", подвергшиеся атаке хакеров, работают на операционной системе Windows и объединены в сеть, отметил представитель оператора.

Чтобы предотвратить распространение вируса, "пришлось отключить часть внутренних сетей", отметил Лидов. "Сейчас мы полностью восстановили работу колл-центра. Важно, что на качестве связи это (кибератака) никак не сказалось", - сказал он. Конкретное число компьютеров, которые были отключены, он не уточнил.

В "Лаборатории Касперского" не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

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