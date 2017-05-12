В США неизвестный открыл огонь в доме престарелых, убит начальник полиции

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Начальник департамента полиции населенного пункта Киркерсвилл, а также двое сотрудников дома престарелых были убиты злоумышленником в штате Огайо на востоке США. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление местных сотрудников правоохранительных органов.

По его информации, 36-летний глава полицейского отделения ответил на поступивший вызов о вооруженном человеке, после чего по радиосвязи сообщил, что засек подозреваемого. Коллеги позже нашли мертвым его и еще двух жертв в ближайшем центре по уходу за престарелыми, в котором на момент инцидента находились порядка 23 человек. Полицейские обнаружили также тело предполагаемого стрелка.

На данный момент ведется расследование мотивов преступления и опознание личности стрелка.