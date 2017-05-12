Компьютеры МВД подверглись хакерской атаке

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МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Персональные компьютеры МВД РФ в пятницу подверглись вирусной атаке, было блокировано порядка тысячи зараженных компьютеров. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"Департаментом информационных технологий, связи и защиты информации МВД России была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows. Благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи заражённых компьютеров, что составляет менее 1%", - сказала она.
По словам Волк, серверные ресурсы ведомства не подверглись заражению благодаря использованию других операционных систем и отечественных серверов с российским процессором "Эльбрус". "В настоящий момент вирус локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты", - добавила представитель ведомства.
В свою очередь, источник в полиции сообщил ТАСС, что Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД, которая обеспечивает взаимодействие всех подразделений МВД с другими госорганами, не подверглась взлому.
Корпорация Microsoft сегодня обновила операционную систему Windows и бесплатную антивирусную систему компании, обеспечив защиту от вируса-шифровальщика WannaCry, с помощью которого хакеры сегодня атаковали компьютеры по всему миру. Об этом ТАСС сообщила ранее пресс-секретарь Microsoft Кристина Давыдова.
По данным "Лаборатории Касперского", было зафиксировано 45 тыс. попыток хакеров атаковать компьютеры по всему миру с помощью WannaCry. Хакеры пытались атаковать компьютеры в 74 странах, наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.