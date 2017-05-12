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МЧС России отразило все попытки вирусных атак на свои компьютеры

Происшествия
12 мая, 23:25 UTC+3

Заражению не подвергся ни один компьютер, сообщил представитель ведомства

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. МЧС России зафиксировало несколько попыток вирусных атак на компьютеры министерства, но все они были успешно отражены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

"Все попытки вирусных атак на компьютеры были блокированы, заражению не подвергся ни один компьютер. Все интернет-ресурсы МЧС России работают в штатном режиме", - подчеркнул представитель МЧС.

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