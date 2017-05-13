Минздрав РФ отразил вирусные атаки на свои компьютеры

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ зафиксировало вирусные атаки на свои компьютеры и оперативно отразило их. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Никита Одинцов.
"Сообщаю, что @MINZDRAV_RF (Минздрав РФ - прим. ТАСС) оперативно отразил начавшиеся атаки и закрыл уязвимости", - написал он в своем Twitter.
Сообщаю, что @MINZDRAV_RF оперативно отразил начавшиеся атаки и закрыл уязвимости. https://t.co/zUg401FicC— Никита Одинцов (@NikitaOdintsov) 12 мая 2017 г.
12 мая значительное число компьютеров в мире подверглось атаке вирусом-блокировщиком WannaCry (Wanna Decryptor), который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы. В частности, были заражены компьютеры ряда объектов Национальной системы здравоохранения Великобритании и компьютерные сети испанской компании Telefonica.
Компания "Лаборатория Касперского" зафиксировала 45 тыс. попыток хакеров атаковать компьютеры в 74 странах мира, наибольшее число попыток заражений наблюдается в России. Атаки парализовали работу колл-центра российского сотового оператора "Мегафон". Сбербанк зафиксировал попытки атаки на инфраструктуру банка, однако проникновения в систему не произошло.
Вирусная атака на персональные компьютеры ведомства была зафиксирована также МВД России, но была локализована, утечки информации не произошло.