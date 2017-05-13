Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Group-IB определила особенности вируса, атаковавшего компьютеры по всему миру

Происшествия
13 мая, 1:02 дата обновления: 13 мая, 1:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Программа "использует эксплоит ETERNALBLUE, который был выложен в открытый доступ", также вирус способен не только шифровать файлы, но и сканировать интернет на предмет уязвимых хостов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Компания Group-IB (занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений) определила особенности вируса-шифровальщика, который использовали хакеры для массовой кибератаки на компьютеры по всему миру 12 мая.

Смотрите также

Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься

В сообщении компании говорится, что у вируса, получившего название WannaCry (Wanna Decryptor), есть две особенности. Первая заключается в том, что программа "использует эксплоит ETERNALBLUE, который был выложен в открытый доступ хакерами Shadow Brokers", рассказали в Group-IB. Там отметили, что эта уязвимость была закрыта для ОС Windows Vista и старше в обновлении от 9 марта, а патча для старых ОС (в том числе Windows XP и Windows server 2003) не будет, так как они выведены из-под поддержки.

По данным Group-IB, второй особенностью WannaCry является способность не только шифровать файлы, но и сканировать интернет на предмет уязвимых хостов. "То есть если зараженный компьютер попал в какую-то другую сеть, вредоносное ПО распространится и в ней тоже - отсюда и лавинообразный характер заражений", - объяснили в компании.

 

Еще одной особенностью активно обсуждаемого вируса является его избирательность при выборе файлов - он шифрует не все файлы, а только наиболее "чувствительные" (документы, базы данных, почту).

Четвертая особенность WannaCry заключается в том, что для подключения к командным серверам программа устанавливает браузер Tor (обеспечивает анонимность в интернете) и осуществляет соединение через него.

Что нужно для защиты

В Group-IB рассказали, что защититься от подобных атак можно, используя решения класса "песочница": такие решения устанавливаются в сеть организации и проверяют все файлы, приходящие на почту сотрудникам или скачиваемые ими из интернета. "Также важно проводить с сотрудниками разъяснительные беседы об основах цифровой гигиены - недопустимости устанавливать программы из непроверенных источников, вставлять в компьютер неизвестные флэшки и переходить по сомнительным ссылкам, вовремя обновлять ПО и не использовать ОС, которые не поддерживаются производителем", - резюмировали в компании.

Хакеры используют программы-шифровальщики для атак все чаще, отметили в Group-IB. "В 2016 году количество таких атак увеличилось более, чем в сто раз по сравнению с предыдущим годом", - привели статистику эксперты, добавив, что под ударом могут находиться совершенно различные компании и организации - даже некоммерческие.

Чаще всего заражение устройства происходит через электронную почту. "Пользователь сам скачивает и открывает вредоносный файл, умело представленный злоумышленниками, как письмо от контакта, которому он доверяет (так называемая социальная инженерия). Либо это действительно может быть ящик его знакомого или партнера, заранее скомпрометированный преступниками", - отметили в Group-IB.

При этом вредоносное ПО может быть запаковано злоумышленниками, и антивирусы часто бессильны

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Всемирная атака хакеров
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься
2
Минздрав РФ отразил вирусные атаки на свои компьютеры
3
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
4
Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
5
Сноуден: АНБ косвенно виновата в кибератаке, поразившей компьютеры в 74 странах
6
Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США
7
Telegraph: хакерская группа Shadow Brokers, возможно, связана с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама