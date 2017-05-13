СК и прокуратура проводят проверку по факту гибели ребенка в больнице в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 13 мая. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета России по Республике Дагестан проводит доследственную проверку по факту смерти ребенка в махачкалинской больнице, сообщили в пресс-службе республиканского СК РФ.

"12 мая 2017 года на одном из интернет-порталов опубликовано сообщение о гибели ребенка в Детской Республиканской клинической больнице (ДРКБ) в городе Махачкале. Согласно сообщению СМИ, в декабре 2016 года сразу после рождения, ввиду тяжелого состоянии (родился недоношенным, имелись заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом), в реанимационное отделение больницы поступил ребенок. После длительного лечения 10 мая 2017 года ребенок скончался в больнице", - рассказали в ведомстве.

"По данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - отметил представитель СУ СК РФ по Дагестану.

Кроме того, по данному факту проверку проводит и прокуратура Дагестана.

"По поручению прокурора республики проводится проверка информации, размещенной в социальных сетях, о смерти ребенка в мае 2017 года в одной из больниц города Махачкалы по вине врачей. О результатах проверки и принятых мерах реагирования будет сообщено дополнительно", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Служебная проверка Минздрава Дагестана

В Министерстве здравоохранения Дагестана подтвердили смерть ребенка в Детской республиканской клинической больнице в Махачкале. "Служебная проверка, проводимая Минздравом Дагестана по данному инциденту еще продолжается, по ее результатам будут приняты меры", - сказали в ведомстве.

"Ребенок Оразаев-Таймасханов 17.12.2016 года рождения поступил в Детскую республиканскую клиническую больницу из родильного дома №4 недоношенным (33-34 недели). Родился с оценкой по шкале Апгара - 3-4 балла (система быстрой оценки состояния новорожденного, самая высокая оценка 10), с весом 1 470 грамм и с тяжелой врожденной патологией центральной нервной системы и органов дыхания", - сообщил представитель Минздрава Дагестана.

По его словам, сразу после родов ребенку была оказана реанимационная помощь, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких в негосударственном роддоме.

"В реанимационное отделение ДРКБ поступил в возрасте 1 месяц и 7 дней, с диагнозом бронхо-легочная дисплазия, двусторонняя пневмония, гипоксическое поражение ЦНС, церебральная ишемия 2 степени, недоношенность. При поступлении состояние пациента оценивалось как очень тяжелое и из-за выраженной дыхательной недостаточности вынуждены были продолжить искусственную вентиляцию легких, чтобы обеспечить жизнь ребенку", - пояснили в Минздраве, отметив, что младенец получал лечение по протоколу, разработанному и утвержденному ассоциацией неонатологов России.