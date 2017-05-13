В Венесуэле похищен и застрелен племянник дизайнера Каролины Эрреры

МЕХИКО, 13 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Двое молодых предпринимателей были похищены и убиты в районе столицы Венесуэлы Каракаса. Об обнаружении тел 34-летнего Рейнальдо Хосе Эрреры Санчеса и 31-летнего Фабрисио Мендосы сообщила в пятницу генеральная прокуратура страны. По данным агентства АP, Эррера Санчес приходился племянником всемирно известному венесуэльско-американскому дизайнеру Каролине Эррера.

"Обе жертвы были обнаружены в четверг, 11 мая, внутри автомобиля возле трассы Каракас - Ла-Гуаира в районе Сукре муниципалитета Либертадор", - отмечается в заявлении надзорного ведомства. Власти приступили к расследованию обстоятельств этого преступления.

В 2016 году в Венесуэле был отмечен едва ли не самый высокий уровень насилия за всю историю страны. В конце марта текущего года генеральный прокурор Луиса Ортега Диас сообщила, что он достиг 70,1 случая на 100 тыс. жителей. В общей сложности жертвами умышленных убийств стали 21,75 тыс. человек, из них более 12 тыс. были в возрасте 15-30 лет.

В южноамериканской стране проживают более 31 млн человек.