В ФРГ пассажиров лайнера эвакуировали за минуты до взлета из-за подозрительного разговора

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Полторы сотни пассажиров самолета Boeing 737 австрийской авиакомпании Niki, выполнявшего рейс из аэропорта Кёльн/Бонн на Майорку, были эвакуированы в пятницу вечером за несколько минут до взлета. Причиной эвакуации стал подслушанный разговор одного из находившихся на борту, сообщает сегодня местная газета Express.
"Двое пассажиров незадолго до взлета покинули борт самолета и выразили сотрудникам авиакомпании опасения из-за содержания услышанного в салоне разговора", - цитирует издание представителя полиции. Он не уточнил, о чем конкретно шла речь, но отметил, что сбежавшие пассажиры отказались возвращаться на свои места из-за услышанного.
В результате все находившиеся в самолете 167 пассажиров были эвакуированы и размещены в зале ожидания. Их багаж был вновь отправлен на досмотр. Лишь через несколько часов самолет с большим опозданием вылетел на Майорку, так как ни среди пассажиров, ни в багаже ничего подозрительного найдено не было.