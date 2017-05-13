В ФРГ пассажиров лайнера эвакуировали за минуты до взлета из-за подозрительного разговора

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Полторы сотни пассажиров самолета Boeing 737 австрийской авиакомпании Niki, выполнявшего рейс из аэропорта Кёльн/Бонн на Майорку, были эвакуированы в пятницу вечером за несколько минут до взлета. Причиной эвакуации стал подслушанный разговор одного из находившихся на борту, сообщает сегодня местная газета Express.

"Двое пассажиров незадолго до взлета покинули борт самолета и выразили сотрудникам авиакомпании опасения из-за содержания услышанного в салоне разговора", - цитирует издание представителя полиции. Он не уточнил, о чем конкретно шла речь, но отметил, что сбежавшие пассажиры отказались возвращаться на свои места из-за услышанного.

В результате все находившиеся в самолете 167 пассажиров были эвакуированы и размещены в зале ожидания. Их багаж был вновь отправлен на досмотр. Лишь через несколько часов самолет с большим опозданием вылетел на Майорку, так как ни среди пассажиров, ни в багаже ничего подозрительного найдено не было.