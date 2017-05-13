В Барнауле автомобиль упал с моста на железнодорожные пути

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БАРНАУЛ, 13 мая. /ТАСС/. Легковой автомобиль Renault Logan упал с автомобильного моста на железнодорожные пути в Барнауле (Алтайский край), пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.
"12 мая 2017 года, около 22:00 (мск) на железнодорожной станции Барнаул Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги легковой автомобиль Renault Logan упал с автомобильного моста на проспекте Калинина на железнодорожные пути", - говорится в сообщении.
При падении автомобиля был поврежден контактный провод, в связи с чем пассажирский поезд №601 Новосибирск - Бийск был задержан на 46 минут. К настоящему времени повреждения уже устранены, поезда ходят по расписанию.
Причины падения автомобиля выясняются.