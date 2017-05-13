В Подмосковье автомобиль врезался в дерево

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Один человек погиб в результате аварии на Можайском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сегодня в 09:35 на 103-м км Можайского шоссе произошло ДТП. Volkswagen Touareg съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии погибла женщина-водитель, а также пострадал пассажир - мальчик 2010 года рождения", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.