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Житель Тульской области взорвал самодельное взрывное устройство в пятиэтажном доме

Происшествия
13 мая, 12:10 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 13, мая. /ТАСС

В результате происшествия мужчина погиб на месте

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© Татьяна Силина/ТАСС

ТУЛА, 13 мая. /ТАСС/. Житель города Болохова Тульской области привел в действие самодельное взрывное устройство. Тело 34-летнего мужчины было обнаружено на лестничной площадке пятиэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Тульской области.

"По предварительным данным, в ночь с 12 на 13 мая 2017 мужчина, находясь между четвертым и пятым этажами подъезда дома в городе Болохова, где он проживал, привел в действие изготовленное им самодельное взрывное устройство. В результате происшествия мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.

По данным следствия, ранее мужчина предпринимал попытки суицида.

СК проводит проверку, сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская, взрывотехническая и другие необходимые экспертизы, опрашиваются соседи и знакомые погибшего.

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