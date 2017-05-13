Житель Тульской области взорвал самодельное взрывное устройство в пятиэтажном доме

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ТУЛА, 13 мая. /ТАСС/. Житель города Болохова Тульской области привел в действие самодельное взрывное устройство. Тело 34-летнего мужчины было обнаружено на лестничной площадке пятиэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Тульской области.
"По предварительным данным, в ночь с 12 на 13 мая 2017 мужчина, находясь между четвертым и пятым этажами подъезда дома в городе Болохова, где он проживал, привел в действие изготовленное им самодельное взрывное устройство. В результате происшествия мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ранее мужчина предпринимал попытки суицида.
СК проводит проверку, сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская, взрывотехническая и другие необходимые экспертизы, опрашиваются соседи и знакомые погибшего.