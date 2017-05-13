Полицейский сбил двух девятилетних мальчиков в Челябинске

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ проводит проверку по факту наезда сотрудника полиции на двух школьников в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"12 мая в Центральном районе Челябинска произошло ДТП с участием автомобиля сотрудника полиции, который совершил наезд на двух девятилетних мальчиков. По предварительным данным, в результате ДТП одному ребенку причинены ушибы, второму - сотрясение головного мозга", - сказали в СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, ход проверки взят на контроль руководителем следственного управления. По результатам будет принято процессуальное решение.

По данным пресс-службы управления МВД по Челябинской области, алкогольного опьянения у сотрудника полиции не выявлено.

"Как установили сотрудники ГИБДД, дети переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. Главным управлением МВД России по Челябинской области по данному факту проводится служебная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Если вина сотрудника полиции подтвердится, то он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Также он будет привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из службы в полиции", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что руководством управления МВД России по Челябинской области принято решение об оказании всей необходимой помощи пострадавшим.