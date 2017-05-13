Источник: система по выдаче прав ГИБДД подверглась кибератаке

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Система выдачи водительских прав не работает в ряде регионов России из-за кибератаки на компьютеры МВД, которая была совершена накануне вечером. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Система по выдаче прав ГИБДД также подверглась вирусной атаке накануне вечером. Из-за этого не работает система выдачи водительских прав. В настоящее время специалисты решают эту проблему в ряде регионов", - сказал собеседник агентства.

Накануне вечером МВД РФ зафиксировало кибератаку на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows. Благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи зараженных компьютеров. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что в результате кибератаки утечка служебной информации с информационных ресурсов ведомства полностью исключена. По ее словам, серверные ресурсы ведомства не подверглись заражению благодаря использованию других операционных систем и отечественных серверов с российским процессором "Эльбрус".