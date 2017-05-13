Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: система по выдаче прав ГИБДД подверглась кибератаке

Происшествия
13 мая, 13:20 дата обновления: 13 мая, 13:22 UTC+3

По словам источника в правоохранительных органах, система в ряде регионов России не работает

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Система выдачи водительских прав не работает в ряде регионов России из-за кибератаки на компьютеры МВД, которая была совершена накануне вечером. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Смотрите также

Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься

"Система по выдаче прав ГИБДД также подверглась вирусной атаке накануне вечером. Из-за этого не работает система выдачи водительских прав. В настоящее время специалисты решают эту проблему в ряде регионов", - сказал собеседник агентства.

Накануне вечером МВД РФ зафиксировало кибератаку на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows. Благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи зараженных компьютеров. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что в результате кибератаки утечка служебной информации с информационных ресурсов ведомства полностью исключена. По ее словам, серверные ресурсы ведомства не подверглись заражению благодаря использованию других операционных систем и отечественных серверов с российским процессором "Эльбрус".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Всемирная атака хакеров
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минимальная розничная цена водки выросла до 205 рублей за 0,5 л
2
Тимошенко назвала политизированным дело о госизмене Януковича
3
Адвокат Prevezon Holdings назвала досудебное соглашение по иску в США победой
4
Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься
5
Вирус атаковал IT-систему РЖД
6
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
7
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
Темы дня
Загрузка...
Реклама