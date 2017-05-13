В результате аварии автобуса в Турции погибли 20 человек

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АНКАРА, 13 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Иностранцев в перевернувшемся на автотрассе в турецкой провинции Мугла автобусе нет. Об этом сегодня в эфире телеканала Эн-ти-ви заявил губернатор провинции Амир Чичек.
"Число погибших составляет 20 человек, 11 пострадали. Иностранных туристов среди них нет", - сказал он.
Muğla #Marmaris'teki kazadan görüntüler... https://t.co/KrKKw0NCBe pic.twitter.com/RoUNzAY1Nd— Habertürk (@Haberturk) 13 мая 2017 г.
Автобус по невыясненной пока причине перевернулся на одном из поворотов. Помимо 17 погибших, пострадали 13 человек. Всего в автобусе находились 43 человека, в основном женщины и дети.
Генконсульство РФ в Анталье уточняет информацию об аварии. "Мы уточняем эти данные на предмет того, могли ли быть среди пассажиров россияне. Пока турецкая сторона нам ничего еще не сообщила", - сказал корреспонденту ТАСС генконсул Олег Рогоза.