Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Европол оказывает содействие странам, подвергшимся атаке вируса-шифровальщика

Происшествия
13 мая, 14:43 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин

В Европейском полицейском агентстве заявили, что для установления организаторов кибератаки "потребуется сложное международное расследование"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГААГА, 13 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Европейское полицейское агентство (Европол) работает в тесном сотрудничестве с подразделениями по борьбе с киберпреступлениями и ключевыми игроками в этой сфере, чтобы снизить угрозу и оказать содействие жертвам вируса-шифровальщика WannaCry. Об этом говорится в заявлении организации.

Смотрите также

Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься

"Атака осуществлена на беспрецедентном уровне и потребует сложного международного расследования для установления ее организаторов, - отметили в Европоле. - В организации существует специальная группа для таких целей, и она будет играть важную роль в проведении расследования".

По данным "Лаборатории Касперского", хакеры 12 мая пытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса-шифровальщика в 74 странах. Наибольшее число попыток заражений зафиксировано в России. Атаке подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных министерств, в том числе МВД и МЧС, а также Сбербанка и мобильного оператора "Мегафон".

Смотрите также

Трансграничная уязвимость: хакеры атаковали компьютеры в 74 странах

Левин связывает последствия кибератак с невниманием к предыдущим случаям применения вируса

Источник: система по выдаче прав ГИБДД подверглась кибератаке

ЦБ: попытки атак вируса-шифровальщика на банки РФ пока безрезультатны

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Всемирная атака хакеров
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В результате аварии автобуса в Турции погибли 20 человек
2
Тимошенко назвала политизированным дело о госизмене Януковича
3
Адвокат Prevezon Holdings назвала досудебное соглашение по иску в США победой
4
Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018
5
Вирус атаковал IT-систему РЖД
6
Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься
7
Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
Темы дня
Загрузка...
Реклама