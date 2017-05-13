Европол оказывает содействие странам, подвергшимся атаке вируса-шифровальщика

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ГААГА, 13 мая. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Европейское полицейское агентство (Европол) работает в тесном сотрудничестве с подразделениями по борьбе с киберпреступлениями и ключевыми игроками в этой сфере, чтобы снизить угрозу и оказать содействие жертвам вируса-шифровальщика WannaCry. Об этом говорится в заявлении организации.
"Атака осуществлена на беспрецедентном уровне и потребует сложного международного расследования для установления ее организаторов, - отметили в Европоле. - В организации существует специальная группа для таких целей, и она будет играть важную роль в проведении расследования".
По данным "Лаборатории Касперского", хакеры 12 мая пытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows с использованием вируса-шифровальщика в 74 странах. Наибольшее число попыток заражений зафиксировано в России. Атаке подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных министерств, в том числе МВД и МЧС, а также Сбербанка и мобильного оператора "Мегафон".