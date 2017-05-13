Суд арестовал заммэра Петрозаводска по обвинению в получении взятки

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 мая. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Петрозаводский городской суд арестовал по 11 июля заместителя главы Петрозаводска, экс-председателя госкомитета Карелии по управлению госимуществом и организации закупок Дениса Косарева по обвинению в получении взятки в 200 тыс. руб., передает корр. ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении Косарева Дениса Борисовича меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 11 июля 2017 года включительно", - сказала судья Наталья Маненок.

Косарев и его защита просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Следователь и прокурор требовали арестовать обвиняемого на два месяца, так как он может скрыться от суда и следствия, воспрепятствовать производству по делу, оказать влияние на свидетелей, продолжит заниматься преступной деятельностью.

Чиновник обвиняется по статье УК РФ "Получение взятки", ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы. По версии следствия, в 2015 году Косарев являлся председателем государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом и получил взятку в 200 тыс. руб. от директора подведомственного учреждения за согласование выдачи денежного займа на сумму 2 млн руб. на улучшение жилищных условий.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Косарева утром 12 мая на работе. Чиновник был назначен на должность и.о. заместителя мэра Петрозаводска в апреле 2017 года. Ранее он более четырех лет возглавлял государственный комитет Карелии по управлению государственным имуществом и организации закупок.