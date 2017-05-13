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Сбои в работе подразделений ГИБДД ликвидированы

Происшествия
13 мая, 17:56 дата обновления: 13 мая, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Оказание государственных услуг осуществляется в штатном режиме

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Сбои в работе подразделений ГИБДД России в настоящее время ликвидированы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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"Сбои в работе инфраструктуры, обеспечивающей предоставление гражданам государственных услуг по линии Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, отсутствуют. Оказание государственных услуг осуществляется в штатном режиме", - сказала она. 

Подразделения столичного управления ГИБДД работают в штатном режиме. 

"Все регистрационно-экзаменационные подразделения, а также отделения технического надзора межрайонных отделов ГИБДД Москвы осуществляют деятельность по предоставлению государственных услуг, связанных с регистрацией транспортных средств, выдачей водительских удостоверений и техническим надзором, в штатном режиме. Электронные сервисы функционируют без каких-либо изменений", - сказала Волк.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что после вирусной атаки на компьютеры МВД в ряде регионов России произошел сбой в системе ГИБДД по выдаче водительских удостоверений.

Накануне вечером МВД зафиксировало вирусную атаку на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows. Благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи зараженных компьютеров. Серверные ресурсы ведомства не подверглись заражению благодаря использованию других операционных систем и отечественных серверов с российским процессором "Эльбрус".

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