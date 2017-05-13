Канадская полиция застрелила медведя, который забрел в спальный район Торонто

ОТТАВА, 13 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Стражи порядка застрелили медведя, который бродил по одному из спальных районов на северо-востоке канадского Торонто (провинция Онтарио). Об этом сообщил телеканал CBC.

В полицию поступил сигнал от жителей, сообщивших, что по задним дворам их частных домов ходит большой черный медведь. Дикий зверь также намеревался забраться в один из домов, пытаясь выбить входную дверь. Прибывшие на место ЧП стражи порядка застрелили животное.

Полицейские пояснили, почему медведь был именно застрелен, а не усыплен. "Обычно мы не сталкиваемся с представителями дикой природы в городе, поэтому в нашем арсенале нет транквилизаторов", - сказала представитель полиции Торонто Эллисон Даглас-Кук.

В зоопарке Торонто, который находится в нескольких километрах от места ЧП, уже заявили, что из зоосада медведи не убегали. Специалисты по дикой природе пока не прокомментировали этот случай, который для восточной провинции Онтарио является достаточно редким.

Традиционно сообщается, что медведи заходят в города на западе Канады, особенно в провинции Британская Колумбия. Происходит это обычно летом, когда из-за засухи или лесных пожаров в этих местах им не хватает пищи. Так, летом прошлого года медведи по ночам "атаковали" автомобили на окраине Ванкувера - крупнейшего города региона, в которых их владельцы оставляли какую-либо еду. Тогда от ночных набегов этих хищников пострадал только автотранспорт.

Нападения медведей на людей в Канаде случаются достаточно редко и, как правило, в лесах. В марте этого года на тихоокеанском побережье Британской Колумбии на мужчину в лесу напал медведь, который его серьезно покалечил. В соседней с ней провинции Альберта в мае был зафиксирован случай, когда хищник долгое время на расстоянии шел за группой туристов в национальном парке Банф, пока те не вышли к крупной автопарковке.