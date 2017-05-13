В Боснии и Герцеговине упал спортивный самолет

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Небольшой спортивный самолет упал сегодня около города Мостар в Боснии и Герцеговине, погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщила телерадиокомпания BHRT.
По ее информации, среди погибших - трое детей, один молодой мужчина и пилот. "Связь с самолетом была потеряна в 15:53 (16:53 мск). Сразу после этого поступило сообщение о падении, большом взрыве и пожаре", - отмечает компания.
Причина крушения, на настоящий момент, остается неизвестной. На месте инцидента работают пожарные и спасательные службы.