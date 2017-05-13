Из музея Лиона украли экспонаты стоимостью более €1 млн

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Музей изобразительных искусств Фурвьер французского города Лион был ограблен в ночь с 12 на 13 мая. Злоумышленники вынесли из него предметы, стоимость которых может превышать €1 млн. Об этом сообщает телеканал France 3.
Среди украденных экспонатов оказалось главное сокровище музея - тиара Девы Марии, инкрустированная 1791 драгоценным камнем, и ряд других ценностей.
Грабители проникли в здание музея в 3:30 утра (4:30 мск). По словам следователей, это была группа "хорошо экипированных, решительных и организованных" людей, передает телеканал.
Музей Фурвьер был временно закрыт для посетителей.