В Греции сошел с рельсов пассажирский поезд

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, сошел с рельсов, пострадали несколько человек. Об этом сообщил греческий телеканал Skai.

По его данным, в поезде находились около 100 пассажиров. Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Адендро, расположенного примерно в 37 километрах от Салоник.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, которые оказывают помощь пострадавшим и помогают эвакуировать пассажиров из поезда. Причины происшествия выясняются.