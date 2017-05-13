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В Греции сошел с рельсов пассажирский поезд

Происшествия
13 мая, 23:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

В результате инцидента пострадали несколько человек

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МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, сошел  с рельсов, пострадали несколько человек. Об этом сообщил греческий телеканал Skai.

По его данным, в поезде находились около 100 пассажиров. Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Адендро, расположенного примерно в 37 километрах от Салоник.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, которые оказывают помощь пострадавшим и помогают эвакуировать пассажиров из поезда. Причины происшествия выясняются.

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