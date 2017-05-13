На востоке Мексики произошел взрыв на месте нелегальной врезки в трубопровод, есть жертвы

МЕХИКО, 13 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Четыре человека погибли при взрыве на месте незаконной врезки в трубопровод государственной нефтегазовой компании Pemex в мексиканском штате Веракрус. Об этом сообщила радиостанция Noticias MVS.

По ее данным, погибшие не были сотрудниками Pemex и пока неизвестно, занимались ли они хищениями горючего. Пожарным и спасателям удалось погасить огонь. Место происшествия оцепили военнослужащие.

Масштабные хищения топлива из трубопроводов превратились в один из заметных источников дохода мексиканских преступных группировок. Как заявили ранее на этой неделе представили властей, ежегодный ущерб от этой нелегальной деятельности составляет порядка 0,7-1 млрд долларов.