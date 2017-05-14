На востоке Москвы автомобиль сбил ребенка, водитель сам отвез его в больницу

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Водитель автомобиля отвез в больницу ребенка, попавшего под колеса его автомобиля на востоке Москвы. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс- службе столичной Госавтоинспекции.

"На Нижней Первомайской улице водитель автомобиля совершил наезд на ребенка, после чего сам отвез пострадавшего в больницу", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.