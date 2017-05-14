СМИ: в штате Иллинойс заключенный захватил в заложники сотрудника больницы

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Власти американского округа Кейн (штат Иллинойс) в субботу эвакуировали врачей и пациентов из больницы Делнор, где госпитализированный заключенный завладел оружием охранника и взял в заложники сотрудницу медучреждения. Об этом сообщила телекомпания NBC, ведущая репортаж с места событий.

Инцидент произошел в 12:30 по местному времени (20:30 мск). Администрация больницы рекомендовала жителям "держаться подальше от места событий, пока полиция разбирается" в ситуации.

В больницу направлены подразделения Управлений полиции ближайшего города Дженива и округа Кейн, в том числе группа спецназа. Шеф органов правопорядка Дженивы Джули Нэш сообщила телекомпании, что "ситуация продолжает развиваться". Данных о ранении людей пока не поступало.

На подступах к больнице развернуты мобильные бригады скорой помощи. Им приказано быть наготове и принимать пациентов, которым ввиду инцидента не могут оказывать помощь в стационаре.