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СМИ: в штате Иллинойс заключенный захватил в заложники сотрудника больницы

Происшествия
14 мая, 0:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Данных о раненых пока не поступало, передает корреспондент NBC

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НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Власти американского округа Кейн (штат Иллинойс) в субботу эвакуировали врачей и пациентов из больницы Делнор, где госпитализированный заключенный завладел оружием охранника и взял в заложники сотрудницу медучреждения. Об этом сообщила телекомпания NBC, ведущая репортаж с места событий.

Инцидент произошел в 12:30 по местному времени (20:30 мск). Администрация больницы рекомендовала жителям "держаться подальше от места событий, пока полиция разбирается" в ситуации.

В больницу направлены подразделения Управлений полиции ближайшего города Дженива и округа Кейн, в том числе группа спецназа. Шеф органов правопорядка Дженивы Джули Нэш сообщила телекомпании, что "ситуация продолжает развиваться". Данных о ранении людей пока не поступало.

На подступах к больнице развернуты мобильные бригады скорой помощи. Им приказано быть наготове и принимать пациентов, которым ввиду инцидента не могут оказывать помощь в стационаре.

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