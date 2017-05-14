Клуб ICON в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Посетителей и сотрудников клуба ICON в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
"Поступил звонок с угрозой взрыва в клубе ICON. Для проверки здания все посетители и сотрудники заведения были выведены на улицу", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь, в пресс-службе столичного главка полиции подтвердили проверку здания на Болотной набережной. "В полицию позвонил аноним, который сообщил о возможном взрыве в организации на Болотной набережной. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. После проверочных мероприятий выяснилось, что никаких опасных для граждан предметов и объектов в здании нет", - сказали в пресс-службе.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность звонившего.