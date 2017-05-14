DM: в аэропорту Лидса проведена эвакуация из-за подозрительного предмета

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МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Неопознанный объект был обнаружен в субботу в международном аэропорту Лидс-Брадфорд в Великобритании, после чего в здании воздушной гавани была проведена эвакуация. Об этом сообщила газета The Daily Mail.
По данным издания, сообщения об обнаружении подозрительного предмета начали поступать около 20:00 по местному времени (22:00 мск субботы). В результате инцидента прибывающие рейсы перенаправлены в другие аэропорты страны, многие рейсы отменены.
В настоящее время аэропорт закрыт. На месте происшествия работают сотрудники полиции.